Varsler kraftig vind i kveld: – Kan være verdt å sikre trampolinen

Meteorologisk institutt har satt vindnivået i Troms til gult lørdag kveld og natt til søndag.

«Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.», står det på yr.no om hvilke konsekvenser gult vindnivå kan gi.

– Trampolinen kan bli tatt

Trond Robertsen, meteorologikonsulent ved Vervarslinga har en god forklaring på hvorfor de har valgt å sette vindnivået til gult.

– Det ligger et kraftig lavtrykk ute i havet i vest. Vi fikk en liten forsmak på det natt til lørdag med kraftig vind og regn. Når det kommer vestlig vind over Kvaløya så kan det bli ganske kraftige vindkast, forteller Robertsen.

– Så du oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander?

– Ja, trampolinen kan fort bli tatt av vinden i kveld. Med vind vestfra kommer vi til å få sterk kuling. Det kan også komme enkelte vindkast som er sterkere, men det er vanskelig å si hvor de slår ned, sier Robertsen.

Mer grått i vente

De som ikke hadde fått nok av det gode været som har vært tidligere, må nok vente en stund til. Det grå været vil nemlig holde på i alle fall fram til torsdag.

– Været ser traurig ut de neste dagene. Lavtrykket kommer til å trekke videre nordøst inn i Barentshavet. Dette gir en nordvestlig luftstrøm, og nordvestlig luftstrøm i Nord-Norge betyr surt, kaldt og vått. Temperaturen kommer til å ligge rundt ti grader, og er vi skikkelig uheldige får vi kanskje sett litt snø på toppen av Tromsdalstinden.