Løperen fra IK Hind bestemte seg for å gi jernet under årets 400-metersfinale. Utøveren, som løp forsøksheat på 50,97, sto på start med en ambisjon om å starte hardt, og se hvor langt det rakk.

- I 200 meter kriget jeg om medaljer. Så gikk jeg på en skikkelig sprekk, sier Sheath etter at mesterskapet var over for hans del.