Finale-drama under junior-NM

Koppen løp 100 meter i u23-klassen under årets junior-NM i Kristiansand, og kom til finalen med et løp som var fjerde best før finalen. I 1,8 sekundmeters motvind så han lenge ut til å ha et godt grep om tredjeplassen. Det trodde også stevnekommetatoren da feltet passerte mållinja.

Men i en jevn kamp om den siste medaljen viste det seg at Koppen var to små hundredeler for seint ute til å hente hjem edelt metall fra øvelsen. Daniel Alejandro Johnsen løp inn på 11,15, og knep den siste medaljen foran Koppen på 11.17. De to sprinterne i front - Marhias Hove Johansen og Filip Bøe - ble klokket inn til 10,75 og 10,87.