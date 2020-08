nyheter>>

Nylig oppfordret politistasjonssjef i Harstad, Frank M. Sletten, til ekstra aktsom kjøring ved skolestart. Dagrun Weines oppfordrer heller folk til å la bilen stå.

– Foresatte kjører til skolen, fordi de syntes det er for skummelt å la barna gå. Det er jo et paradoks, for hadde ikke så mange foresatte kjørt til skolen, så hadde det jo heller ikke vært farlig. Barn er vanskelig å få øye på i blind-sonen, og jo nærmere skolen man kjører, jo høyere er risikoen for at det skjer ulykker, sier Weines.