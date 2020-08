Blir det trygt å sende elevene med bussen? 

nyheter>>

Alle barn har rett på et trygt og godt skolemiljø, men er barna trygge på skoleveien? 6. august sa skolesjef Vidar Larsen til Harstad Tidende at skolene er i full gang med å planlegge smitteverntiltak, for å sikre at elevene er trygge på skolen når skolestarten kommer. Han kunne også fortelle at regelen om én meter avstand vil være noe oppmyket ved skolestart

– Ifølge de siste retningslinjene fra FHI skal hensynet til skoleskyss gå foran avstandskravet, sa Larsen. Regjeringen og FHI kommer trolig med nærmere redegjørelse i nær framtid.