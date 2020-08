44 personer nå bekreftet smittet i utbruddet på Hurtigruten

nyheter>>

Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, en fra 17.–24. juli, og en fra 24.–31. juli. Skipet har vært på to seilaser rundt Svalbard med på- og avstigning i Tromsø.

– Det er registrert fire nye tilfeller blant passasjerene, ett fra Oslo, to fra Trøndelag og ett fra Troms og Finnmark. Dessuten var det i går én person i mannskapet som fremdeles hadde usikkert prøvesvar. Dette er nå bekreftet positivt, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i pressemeldingen.

De foreløpige resultatene viser at det er totalt 44 personer med bekreftet smitte på disse to seilasene; 35 av mannskapet og 9 av passasjerene. De 9 passasjerene er folkeregistrert i 6 fylker: Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag og Viken.

Viktig at kommunene tester

Passasjerene på de to seilasene må i karantene, og følges opp av den lokale helsetjenesten der de bor. Karantenen gjelder i ti dager etter man gikk av skipet.

Karantenetiden for den første seilasen er nå gått ut. Passasjerer fra den andre seilasen er folkeregistrert i ulike kommuner, men kan befinne seg på reise eller oppholde seg i en annen kommune enn de er folkeregistrert i.

– Det er viktig at alle kommuner som nå får henvendelser fra passasjerer fra MS Roald Amundsen og seilasen 24.-31. juli prioriterer testing, slik at vi får en god nasjonal oversikt over konsekvensene av utbruddet og kan forebygge videre spredning. Også passasjerer som ikke har symptomer bør testes, sier Vold i pressemeldingen.

Kontaktpunkt for arbeid med koronasmitte er ulikt organisert i kommunene, så folk bør sjekke nettsiden til kommunen de oppholder seg i. Aktuelle steder å melde fra kan for eksempel være kommunens koronatelefon, legevakta eller andre kontaktpunkter.