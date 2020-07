nyheter>>

VOL har nylig skrevet at politiet i Vesterålen ser på Facebook-grupper som varsler andre om politiets aktiviteter, som en av årsakene til at politiet ikke får has på verstingene blant råkjørerne i regionen.

Politiet i Vesterålen mener at det er en utfordring at «varslingsgrupper» forteller folk om hvor politiet er til enhver tid. Det gjør politiets arbeid vanskeligere. Det medfører også at «verstingene», som politiet ønsker å få ut av trafikken, får holde på, ifølge politiet.