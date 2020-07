Snart kommer dette eventyrspillet – med handling lagt til Nord-Norge

nyheter>>

«Embracelet» er laget av spillutvikleren og komponisten Mattis Folkestad, som vokste opp på Hamarøy i Nordland.

Hele spillet er utviklet alene av Folkestad, under det Oslo-baserte utviklerselskapet Machineboy AS.

– Mitt forrige spill, Milkmaid of the Milky Way, fikk veldig god omtale både fra inn- og utland, og gjorde at jeg ønsket å satse på et nytt, enda mer ambisiøst prosjekt, sier Folkestad i en pressemelding.

Spillet beskrives av utvikleren som et historiedrevet puzzle-eventyr, hvor man spiller den ensomme tenåringen Jesper, som reiser til ei øy i det nordnorske havgapet for å finne ut hvorfor bestefaren dro derfra. Nordpå møter han et fraflytningstruet samfunn som slites mellom de gamle tradisjonene og den kommende oljeindustrien.

Spillet er tilgjengelig på engelsk, norsk, fransk, tysk, italiensk og spansk.

Traileren til det nye spillet ser du her.