UP avholdt trafikkontroll der to bilførere ble bøtelagt for bruk av mobiltelefon under kjøring. '

Ruskjøring i Harstadgårdsbakken Det mener politiet at 27-åringen fra Harstad bedrev en august-formiddag i fjor sommer.

En bilist fikk også gebyr for ikke å ha benyttet bilbelte under kjøring, melder Troms politidistrikt.