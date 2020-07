Facebook ble løsningen for Ann-Jeanett og familien: – Ingen er mer hjelpsomme enn folk i Harstad

nyheter>>

– Hei, alle sammen. Liten knipe her. Vi har feriehus på Grytøy og ankom Harstad nå for 30 minutter siden. Har prøvd å få tak i leiebil i over to uker, men alt er utleid allerede. Om du har en bil stående som du ikke bruker så mye så leier vi den gjerne av deg fra og med i dag til søndag 02. august. Pris blir vi enige om.

Slik startet innlegget til Ann-Jeanett Angell-Henriksen på Facebook-gruppen Harstad. Innlegget fikk raskt oppmerksomheten til medlemmer i gruppen, og etter hvert startet folk å «tagge» de dem mente som kunne være behjelpelig med å leie ut bil til Angell-Henriksen og familien.