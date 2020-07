nyheter>>

I 18.45-tiden fredag fikk akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) melding om at en kvinne hadde falt og skadet seg under en joggetur i skogen i Ruggevik i Harstad. Det var ikke mulighet for ambulansepersonellet å nå fram til kvinnen med ambulansen, men de kom i kontakt med en person i området som kunne kjøre dem dit kvinnen lå - i en ATV.

– Det er ikke vanlig at ambulansepersonell blir transportert ut til personer som har skadet seg i ATV, sier pressevakt ved UNN, Per-Christian Johansen.