Høyt belegg på den nye bobilcampingen

Campingen ble etablert 20. juni og er et samarbeid mellom Harstadregionens Næringsforening, Harstad kommune, Harstad Profileringspool og Visit Harstad.



– Campingen har vært på et nivå med 50–60 prosent belegg de siste dagene. Det er totalt plass til 38 bobiler, og det har vært flere dager med rundt 20 biler på plassen. Det er bra med tanke på at det er et ganske nytt tiltak, forteller Kristoffersen.

Campingplassen ble åpnet opp som en del av Sommer-Harstad, som er et prosjekt for å få folk til å komme til Harstad.