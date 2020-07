nyheter>>

Lokalutvalget skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene skal være bosatt i Sandtorg, Gausvik, Fauskevåg, Sørvik, Sørvikmark og Nordvik. Valgkomitéen bes sikre god geografisk spredning, og samtidig sørge for kjønnsbalanse ved utvelgelse av medlemmer fra lista over innkomne nominerte kandidater, skriver kommunedirektør Hugo Thode Hansen i saksdokumentet. Frist for å komme med forslag var 1. juli 2020.

Valgkomiteen skal møtes 27. august.