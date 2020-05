Medlemmene av Fontenehuset: – Godt å være tilbake i rutinelivet igjen

nyheter>>

Fontenehuset er et felleskap der medlemmer og ansatte jobber side om side, for å løse oppgaver. Fontenehuset tilbyr hjelp med å søke på bolig, nav-støtte, og jobbtrening. De har et stort felleskap og arbeider etter prinsipp om at medlemmene er de som bestemmer og styrer alt. Dermed har daglig leder Else Marie Stenhaug egentlig 90 sjefer, som er antallet medlemmer av Fontenehuset. I tillegg til de to avdelingene service og MJAU (medier, jobb, arbeid og utdanning) har fontenehuset også et fritidstilbud. Medlem Tore Brose forteller om fritidstilbudet:

- Vanligvis ser vi film, går på bowling, kino eller går tur. Siden koronakrisa kom har vi gått mye turer.