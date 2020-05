– Har flere planer på Gressholman

nyheter>>

Både festivalgeneral Arne Kristian Torbergsen og grunneier og medarrangør Ole-Martin Olsen har mange ideer de håper kan se dagens lys i løpet av sommeren.

–Når det fra 15. juni åpnes for å kunne samle inntil 200 personer åpner det seg flere muligheter for oss til å få til ulike aktiviteter eller arrangement her på Gressholman. Vi er naturligvis inneforstått med at selve Gressholmanfestivalen er avlyst, men en eller annen form for en nedskalert festival med kulturelle innslag skal vi få til uansett, sier de to entusiastene.