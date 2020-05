Tor Petter utsolgt for whisky på 90 minutter. - En personlig suksess mot alle odds.

nyheter>>

Fredag klokken 08.00 startet salget av de første whisky-flaskene som er produsert ved Aurora Spirit Distillery i Lyngen. Åtte minutter senere var alle flaskene lagt ut for salg i Tyskland solgt. Klokken 0930 var vinmonopolet utsolgt. 1200 flasker ble solgt på rekordtid.

- Det gikk j... fort. Nå er alt utsolgt på polet. Det tok 90 minutter så var alt utsolgt, sier Tor Petter Christensen og flirer.

På polet ble det på 90 minutter fredag morgen solgt 912 flasker til 699 kroner per flaske. I løpet av halvannen time solgte Aurora Spirit whisky for over 9000 kroner i minuttet.

- Jeg hadde ikke trodd i min villeste fantasi at det skulle gå så fort. Det gikk unna i et jafs, legger han til.

I England er flaskene lagt ut på et nettsted som forhånds-selger sprit. Der satte flaskene fra Lyngen ny rekord i forhåndssalg.

- Det gikk i et jafs. Det var helt utrolig. De har aldri opplevd et slik forhåndssalg før, sier Christensen.

For seks år siden sluttet han i jobben, satset alle sparepengene og stiftet Aurora Spirit i en nedlagt Natobunker i Årøybukt nord for Lyngseidet. Tross advarsler startet selskapet verdens nordligste destilleri med produksjon av gin og whisky.

"Personlig suksess"

- Det føles som en personlig suksess mot alle odds. Det var veldig mange skeptikere. Vi har hevdet fra dag èn at vi kan selge merkevare til god pris. Nå har vi lykkes, sier Christensen.

Den første whiskyen ble produsert i 2017 og lagt på fat i en bunker vinteren for tre år siden. Spriten må lagres på tønner i tre år før den kan kalles whisky. Christensen sier det har vært utfordrende å starte opp produksjon av whisky i Norge.

Det har vært noen utrolige tunge stunder. Det har vært en forferdelig vei. Det har vært en av de vanskeligste bransjene å starte opp, i et av de vanskeligste landene i verden, sier Christensen.

Han har startet opp flere selskaper i Norge og har kunnskap om problemene med å starte næringsvirksomhet. Fremover vil han jobbe med å få lavere alkoholavgifter i Norge.

- Norge har en ekstremt konservativ alkoholpolitikk. Det er latterlig. Derfor har vår strategi fra dag èn vært å satse utenlandsk, sier han.

I morgentimene solgte han 900 flasker i Norge og 300 i utlandet. Flaskene selges i snitt for 70 euro utenfor Norge. 1200 flasker solgt for tilsammen 850.000 kroner på 90 minutter gir en inntekt på over 9000 kroner minuttet.

- Staten tar mer enn 75 prosent av inntektene. Vi sitter igjen med 13-14 prosent av inntektene. Norge har tre ganger så høyt avgiftsnivå som snittet i Europa, sier Christensen.

Selskapet skal destillere mer whisky og vil lansere nye flasker til høsten. Inntil da er det tomt på polet for Bivrost Niflheim, den arktiske singlemalt whisky'en.

- Nå skal vi brette opp ermene til høstens lansering. Vi skal ha to lanseringer i året. Så kjører vi opp produksjonen etterhvert, sier Christensen og ser ut på snøværet og vinteren som kom tilbake 8. mai, det som skulle bli frigjøringsdagen for Lyngens nye gulldråper.

- Det snør som faen, men i dag er jeg en glad mann.