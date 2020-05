Regjeringen endrer regler: Hurtigruten kan få støtte

nyheter>>

– Regjeringen har varslet at vi ville vurdere justeringer i tiltakene for næringslivet slik at de skal være godt tilpasset situasjonen og næringslivets behov, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til E24.

Får få dager siden ble det kjent at Hurtigruten ikke fikk koronahjelp, fordi de var for hardt rammet av koronakrisen.

– Hjelpeordningen er laget for å hjelpe koronarammede bedrifter. Men nå får vi ikke hjelp – fordi vi er rammet av koronakrisen. Det ser flott ut på papiret, men det funker ikke i praksis. Når låneordningen ikke fungerer for oss, er det mange den ikke virker for, uttalte Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Endrer mandat

Men nå kan det se lysere ut. Finansminister Jan Tore Sanner sier til økonominettstedet E24 at Finansdepartementet har besluttet å endre mandatet for forvaltningen av Statens obligasjonsfond.

– Dermed kan fondet hjelpe flere levedyktige selskaper som er rammet av virusutbruddet, sier Sanner til E24.

- Tilsynelatende positivt

– Dette er tilsynelatende et positiv signal. Men det gjenstår å se om grepet har noen faktisk effekt. At regjeringen nå lytter og justerer investeringsmandatet til Statens Obligasjonsfond, er et skritt i riktig retning. Men det er for tidlig å si at dette er en god løsning, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til E24.

Han sier selskapet nå skal se nærmere på detaljene i forslaget fra regjeringen.

At Hurtigruten ikke har fått støtte, og har lagt de fleste skipene til kai har skapt stort engasjement langs kysten, sogar støttegruppe på Facebook.