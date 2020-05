Her er årets russeknuter for Stangnes og Rå

nyheter>>

Årets russeknuter er klare, utarbeidet av russestyret.

1. Tømme en hel antibac flaske med å gi en dasj til folk på gata

2. Se 24 timer på Netflix i strekk

3. Film at du vasker hendene dine og legg ut på instagram (evt. russegruppe insta)

4. Drikk en halvliter drikke i løpet av en skype undervisning uten at lærer merker det (kamera må være på)

5. Brettspill med familien

6. Ha gruppe-videochat-trenings økt i ført russedress / bukse, der du er PT

7. Drikk en corona på 30 sekunder

8. Videochat fylla, shot hver gang noen plages med lyd / bilde

9. Feire en dag i RT med veranda kos (maks 5 personer!)

10. Gå deg en tur å plukk all søpla du finner, samle det i en pose å kast det. Ferden skal dokumenteres

11. Rop skål hvert 10 minutt i en undervisning

12. Se en ‘two and a half men’ episode å drikk hver gang publikum ler

13. Ha seksual undervisning over videochat med minst 5 andre i samtalen. Bruk hjelpemidler som banan eller agurk

14. Ikke bruk noen form for narkotika under hele russetiden

15. vask dressen 3 ganger i løpet av russetiden

16. ta på russmotrus patch på dressen

17. delta på krafttak mot kreft

18. ikke sove på 24 timer

19. ta / har tatt vaksine mot hjernehinnebetennelse

20. Drikk 24 øl på 24 timer

21. Gå med russebuksa/dressen hver dag i løpet av russetiden.

22. Stryk på «NEI er NEI»-merket fra Amnesty på russebuksen

23. Gi en rose til en medruss av motsatt kjønn, som du synes er pen/kjekk.

24. Vær trofast hele russetiden dersom du er i et forhold.

25. Ikke yt vold gjennom hele russetiden

26. Bad utendørs før 1. mai.

27. Ta 24 knuter på 24 timer.

28. Still et konkret sexspørsmål til mora til en medruss og få et seriøst svar (send over tekstmelding eller videochat)

29. Spis 4 bananer og skyll det ned med 1,5 liter sprite, ute!

30. Lys en spot på noen som kliner med lommelykt.

31. Motta hederlig omtale i media.

32. Drikk en flaske rødvin eller hvitvin på 20 min.

33. Drikk en halvliter øl/cider på 30 sekunder

34. Pant flasker og trykk på donasjonsknappen (minst 20 kr).

35. Ha en 5 minutters pole Dance på en stolpe/stang på et kollektivt transportmiddel

36. Vær edru gjennom hele russetiden

37. Alltid ha på russebuksen når du befinner deg på et offentlig sted.

38. Bestå på eksamen

39. Ha sikker sex i løpet av russetiden

40. Ha radarkontroll med hårføner og refleks vest i 50-sonen.

41. Ikke ha sex gjennom hele russetiden

42. Sov ute en natt i russetiden

43. Gå deg en tur å plukk all søpla du finner, samle det i en pose å kast det. Ferden skal dokumenteres

44. Drikk en halvliter øl / cider med to grønne tamponger i munnviken

45. sett en hel video undervisning med kamera på

46. ha en hel pakke hubba bubba i munnen i løpet av en undervisning

47. ring 1880 / 1881 å få de til å gå inn på knuter.no og anbefale deg 5 knuter. Gjennomfør så 3 av disse 5 knutene i løpet av dagen.

48. Kjøre 10 runder i en rundkjøring

49. Kjør rundt; hver gang du ser fotgjengere / personer som ikke overholder 2 meter avstand må du ta ned vinduet å rope ‘2 meter!!’

50. En tut, en skål! Still deg i rundkjøringen med et skilt

Skoleknuter - gjøres for de som er på skolen

1. Sitte under pulten en hel skoletime

2. Rop skål hvert 10 minutt i løpet av en skoletime

3. Gå fastbundet til en meddruss en hel skoledag

4. Still deg i gangen å gi et kompliment til hver person som går forbi

5. I løpet av en skole time skal du rekke å bruke følgene ord i setninger når du tar ordet i timen / får spørsmål fra lærer – russestyret, corona, the simpons, tiktok, russetid, brød

6. Lek gjemsel i sentralhallen et friminutt

7. Si halleluja til alt læreren sier en hel skoletime

8. vær slaven til en medruss en hel skoledag

Regler

1. På disse knutene MÅ bilde eller video bevis med.

2. Det er ikke lov å samles mer enn 5 personer for å gjennomføre russeknuter.

3. Knuter som innebærer kroppskontakt og nærvær burde begrenses på antall forskjellige personer man gjør det med, mtp. på smittefare.

4. For å få knuten godkjent må det dokumenteres på video, bli sett av to medruss, eller sett av en i russestyret

5. Ikke gjør noe som kan sette deg eller andre i fare for å klare en knute.

6. Pass på at du overholder lovverk og reglement når du utfører knutene.

7. En skoletime = 45 minutter

8. En skoledag = 8.30 – 13.00

9. Alt som skjer i undervisning må avtales med lærer

10. For å bli gullruss må du ha gjennomført 40 knuter om du ikke går på skolen, og 50 om du går på skolen. Legg til bildebevis under hver knute å send inn til president eller visepresident for godkjenning.

Russestyret består av russepresident Maiken Wiik, visepresident Isabell Høie, Madelen Fossmo, Maria Lagesen, Celine Dahlberg, Amanda Mangell, Caroline Kildal, Heidi Rekkedal, Adrian Robertsen og Kevin Olsen.