Kommunen ber ungdommer som ferdes i barnehageområdet rydde opp etter seg

nyheter>>

Evenskjer barnehage opplever at barnehagens uteområde benyttes av ungdommer på kveldstid og i helger. Det kjøres blant annet med moped inne på området, og ungdommer bruker lekeapparater som er beregnet på små barn.

– Vi ber om respekt for at dette er lekeplassen til mange små barn på dagtid, og vi skal ta vare på området, lekeapparater, bord og benker som står ute. Vi er også redde for forsøpling av området. Det er ikke lett å oppdage etterlatenskaper som unger kan putte i munnen, som for eksempel snus, tomme bokser og andre ting de faktisk kan skade seg på. Det er spesielt sårbart i disse tider, hvor vi alle skal ta særskilte smittevernhensyn, skriver kommunen på sine hjemmesider.