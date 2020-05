Nå kommer «ragget» på Evenes

nyheter>>

I forbindelse med utviklingen av Evenes flystasjon, den militære delen av Harstad/Narvik Evenes lufthavn, skal Forsvarsbygg gjennomføre arbeidet på sørenden av rullebanen. Arbeidet er koordinert med Avinor, og betyr at det vil være noe redusert lengde på rullebanen for flyene som skal lande og ta av på Evenes, i tidsrommet fra fram til 15. juli.

– Dette er et viktig prosjekt i forbindelse med at nye Evenes flystasjon skal være operativ og ta imot de nye F-35 flyene høsten 2021, forteller John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for Evenes i Forsvarsbygg.

Evenes har en av landets lengste rullebaner, som gjør at arbeidene på rullebanen ikke får noen konsekvenser for avviklingen av trafikken på flyplassen.

Mens arbeidene pågår vil det være over to kilometer rullebane tilgjengelig. Når arbeidene er ferdig vil det som normalt være 2.812 meters rullebane for flyene å boltre seg på.

I 2020 er det sørenden av rullebanen som vil være innskrenket, og tilsvarende vil skje i nordenden i 2021. I tillegg til Runway arresting gear (RAG) som skal ned i rullebanen, vil det samtidig bli bygget en egen plattform for trafikkavvikling i begge endene. Dette vil også foregå i 2020 og 2021, melder Forsvarsbygg.