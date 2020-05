Kulturhuset åpner ikke dørene. Men Galleri Nord-Norge har fått grønt lys

nyheter>>

Torsdag ble det kjent at det arrangementer på offentlig sted på inntil 50 personer er lov fra og med 7. mai igjen. I tillegg ble rådene om to meters avstand forandret til én meter både ute og inne. Der avstanden er mulig å få til, vil arrangementer bli tillatt.

Mange kulturinteresserte øyner derfor håp i disse tider om at mindre arrangementer kan gjennomføres allikevel. Kulturhusdirektør Peter Krarup forteller lørdag at planen fortsatt er å holde stengt for offentlige arrangementer frem til høsten.