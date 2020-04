Regjeringen har åpnet for å redusere åpningstiden i barnehagene: – Uaktuelt i Harstad

nyheter>>

– Hvis det viser seg å være vanskelig å følge smittevernveilederen i barnehagene, vil vi gjøre vurderinger på om det skal bli redusert åpningstid, men det er ikke aktuelt for noen kommunale Harstad-barnehager på nåværende tidspunkt, presiserer kommunalsjef i Harstad, Henry Andersen.

Barnehageansatt fortviler over smittevernveileder: – Helt umulig å gjennomføre Uten redusert åpningstid vil det være vanskelig for enkelte barnehager i Harstad å praktisere tiltakene i smitteveilederen.

Kunnskapsminister Guri Melby sa til VG onsdag kveld at de har fått en del henvendelser de siste dagene på bakgrunn av at deres nåværende forskrift ble oppfattet på en annen måte enn de ønsker. I den nye forskriften gjør de det tydelig at barnehager og SFO kan ha redusert åpningstid, dersom det er nødvendig av hensyn til smittevern.