Sju personer druknet i mars

nyheter>>

Flyt for livet. Hvis du faller ut i kaldt vann er det viktig at du beholder roen og bekjemper ønsket om å plaske rundt. Len deg bakover, og flyt på ryggen med armer og bein i stjerneformasjon til du gjenvinner kontrollen over pusten, står det i pressemeldingen fra Redningsselskapet.

To av ulykkene skjedde fra fritidsbåt. En mann i 20-årene døde i en kajakkulykke Hamar-siden av Mjøsa, mens en eldre mann ble funnet omkommet etter at båten hans kantret utenfor Lurøy i Nordland. De øvrige fem ble funnet omkommet etter ha havnet i vannet fra land.

Så langt i år har det vært tre drukningsdødfall i både Nordland og Viken, mens to er døde av drukning i Troms og Finnmark. Agder, Innlandet, Rogaland og Vestland har hver et drukningsdødsfall.

Av de tolv som har druknet i første kvartal, er ti menn og to kvinner. Den yngste som har omkommet av drukning i år var tidlig i 20-årene, mens den eldste var over 90 år.

Redningsselskapet tror at flere enn vanlig vil være ved og på vannet denne påsken, og ber folk ta forholdsregler.

– Planlegg turen og vurder risiko enten du skal ut i båt, på ski over vårisen eller på familietur langs kysten. Faller du i vannet nå, reagerer kroppen med kuldesjokk. Du vil da oppleve at pusten din blir raskere og at du ikke klarer og kontrollerer den. Det øker muligheten for at du puster vann inn i lungene, sier Tanja Krangnes, leder for fagområdet drukning i Redningsselskapet, i pressemeldingen.