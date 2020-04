nyheter>>

– Vi foreslo for Harstad kommune at den nye gata ned til det nye hotellet kunne oppkalles etter Anna Elisabeth Kaarbø ( 1851-1919). Hun ble gift med grunder Rikard Kaarbø i 1875. De fikk 13 barn og 11 vokste opp på Kaarbøgården . Nå heter den nye gata Anna Elisabeths gate i kommunale kart for området. Det er vi meget glade for, skriver Kaarbøkvarteret på Facebook langfredag.

På Facebook stiller folk seg positiv til det nye gatenavnet.