Frode har laget smittevernmasker med 3D-printer: – Kjekt å kunne bidra

Innehaver i Eldevik industridesign på Borkenes, Frode Eldevik, har ikke ligget på latsiden den siste tiden. Han har nemlig hatt kontrakt med både Tjeldsund- og Kvæfjord kommuner om å lage smittevernmasker.

– Alle maskene har jeg laget med 3D-printeren. Det er en veldig hurtig produksjon. På nettet florerer det av designfiler av smittevernmasker. Det eneste jeg gjør er å laste ned en smittevernmaske-fil fra nettet, og 3D-printeren gjør resten. For at masken ikke skal falle av brukeren, må den også ha strikk på baksiden. Det gjør jeg for hånd, sier Eldevik.