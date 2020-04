UiT-forsker har regnet ut konsekvensene av gjenåpning av skoler og barnehager: − Vi har bare én sjanse

nyheter>>

UiT-forskeren Martin Rypdal har utarbeidet en modell som regner konsekvensene av å åpne barnehager og skoler i Tromsø. Modellen er matet med ny data, og systemet har i dag jobbet med å regne ut mulige utfall av gjenåpningen av skoler og barnehager etter påske.

Når iTromsø snakker med ham onsdag ettermiddag har modellen regnet ut flere mulige utfall, og Rypdal er optimistisk.

− De aller fleste ekspirimenter vi kjører her, viser at det her skal gå helt fint. Vi kan likevel ikke være helt sikre.

Modellen regner ut hundrevis av ulike scenario, og onsdag ettermiddag regner den enda. Modellen regner ut utfallet av flere ulike kombinasjoner og valgmuligheter.

− Problemet er at vi ikke vet hvilke kombinasjoner som er de riktige, men de aller fleste utregningene viser at dette her skal gå bra. Vi anser det som sannsynlig at dette skal gå fint, forteller Rypdal.

− Viktig at alle er disiplinert

Denne uken ble det bestemt at barnehager gjenåpner 20. april, og at skolene følger etter og åpner for første til fjerdetrinn uken etter. Det kom frem på en pressekonferanse tirsdag. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og flere har uttalt at de er skeptiske til å åpne skoler og barnehager så tidlig.

− I våre modeller er alt knyttet sammen, familier, tilfeldig smitte i samfunnet, søsken der noen går på skole og andre i barnehage. Når man begynner å åpne opp knytter vi sammen mennesker. Da er det viktig at vi alle sammen er flinke og disiplinert med de andre tiltakene, sier Rypdal.

− Er det ikke litt skummelt at det blir flere kontaktpunkter?

− Jeg tror det kommer til å gå bra, men det er ingen garanti. Såpass ærlig må jeg være. Når man åpner skoler og barnehager blir det flere kontaktpunkter, og da kan det bli mer smitte. Så er spørsmålet om vi har kontroll på det, sier Rypdal.

Kun én sjanse

Dersom gjenåpning av barnehager og skoler ikke er vellykket og smittetallene øker igjen tror ikke Rypdal at vi kan reversere det hele ved å kun stenge barnehager og skoler igjen.

− Jeg tror det er viktig at folk forstår at vi bare har én sjanse på å gjøre dette rett. Hvis vi får for mye smitte i samfunnet er vi med en gang over på plan B. Sånn som det ser ut i våre modeller har vi kun ett forsøk på å slå ned viruset.

Ifølge hans utregninger vil det å stramme inn tiltakene igjen gjøre at vi kommer tilbake til der vi er nå, og strengere tiltak vil kreves for å få kontroll igjen.

− Det er kjempeviktig at vi følger alle regler som vi har fulgt til nå, og at vi fortsetter å være disiplinert. Hvis det generelt er litt mer smitte ellers i samfunnet vil det være risikabelt å åpne opp.