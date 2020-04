nyheter>>

– Det synes vi er fryktelig leit, og håper det er på grunn av den spesielle tiden vi er i, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv, i en pressemelding.

Fellesorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner gjennomfører hver påske en Ipsos-undersøkelse, for å finne ut hvor mange som har tenkt seg ut for å bedrive friluftslivsaktiviteter i påsken.