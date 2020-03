Politistasjonssjefen bekymret for at kriminaliteten har flyttet seg fra gata og inn i hjemmet

nyheter>>

Politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen, er akkurat ferdig med et digitalt ledermøte fra sitt hjemmekontor da iTromsø snakker med henne. Selv om det er uvanlig å ikke være på Politihuset, ivaretar de sine oppgaver som før, ifølge Hermandsen.

– Vår oppgave er fremdeles å opprettholde ro og orden og forebygge mest mulig kriminalitet. Selv om situasjonen i Tromsø har forandret seg og folk er flinke til å holde seg hjemme slik de har blitt oppfordret til, patruljerer vi på lik linje som tidligere, er synlige i det offentlige rom og skjøter våre ansvarsområder. I tillegg er det jo slik at en stor oppgave vi har nå er å bistå helsevesenet som styrer situasjonen rundt korona.

Vold i hjemmet

Politiet ser nå at antall anmeldelser og henvendelser har gått ned over hele landet, også i Tromsø. Det bekymrer Hermandsen.

– Nå er det jo ikke slik at kriminaliteten har forsvunnet fordi vi holder oss hjemme. Det vi i politiet er bekymra for er at kriminaliteten har forflyttet seg fra det offentlige rom i inn i folks hjem. Når familien plutselig er samlet hele døgnet innenfor husets fire vegger, skjer det noe med dynamikken. Og vi er spesielt bekymret for barna som befinner seg i disse hjemmene.

Hjelp på armlengdes avstand

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at om lag en av 20 barn og unge opplever barnemishandling. Andelen har vært stabil over tid. Når det gjelder seksuelle overgrep, oppgir en av fem jenter og en av 14 gutter at de har opplevd dette i barne- og ungdomsårene.

I voksen alder oppgir 1 av 4 kvinner og nesten annenhver mann at de har vært utsatt for vold etter 18 års alder.

Politiet har så langt ikke sett noen økning i antall saker på slike tilfeller, men Hermandsen forteller at det ikke betyr at det ikke er det.

– Utfordringen er at all hjelp som tilbys er på en armlengdes avstand. Jeg har troa på at jo lengre vi befinner oss i denne situasjonen, jo bedre blir vi på å finne gode løsninger. Det jeg er opptatt av akkurat nå er at de gode tiltakene som er iverksatt blir kjent for barn og unge. For i de familiene hvor det foregår vold, vil foreldrene ikke at barna skal ringe noen plass og gir da ikke videre informasjonen de har fått.

Ta kontakt

Hermandsen forteller at selv om Politihuset nå er stengt for publikum, kan man anmelde via nett og per telefon.

– Hvis noen trenger råd og veiledning om et voldsforhold de befinner seg i, eller noe annet, kan de ringe oss på 02 800 eller lese en veiledning på våre hjemmesider. Hvis noe er akutt og det står om liv og helse, er det viktig at man ringer 112. Vi har beredskap og smittevernutstyr og kan håndtere alle situasjoner som før.

Politistasjonssjefen ønsker å minne folk om at de ikke skal ringe politiet angående korona. Hun håper også at alle er flinke til å ta vare på hverandre og melder ifra om noe de opplever utrygge hjem, vold eller andre kriminelle handlinger.