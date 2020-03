Vippset 1.000 kroner til den nyoppstartede kaffebaren Esencia: – Mange sliter i disse tider

nyheter>>

– Det er mange selvstendige næringsdrivende og eiere av små bedrifter som sliter i disse tider. Juan Didiet Veliz Labarrera hadde første åpningsdag for sin kaffebar over gaten for oss sist torsdag når alt begynte å bli stengt ned, opplyser Red Monkey Corp på Facebook.

Juan åpnet kaffebar i sentrum: – En drøm som går i oppfyllelse Juan Labarrera er opprinnelig fra Cuba, men flyttet til Harstad i 2011. Nå har han tatt med seg et hint av kubansk atmosfære og endelig oppfylt drømmen – å starte en egen kaffebar.

Videre står det at det bare en tusenlapp, men at det kan bidra til at flere gjør noe lignende.