Avlyser Hinnøyløpet

nyheter>>

- Vi i Hinnøyløpet har etter en helhetlig vurdering og ut i fra folkehelseinstituttet sine råd og anbefalinger, sett oss nødt til å avlyse årets løp. Dette for å ivareta risiko for smittespredning av koronaviruset, melder rennkomiteen og Sørvikmark Idrettslag til de påmeldte deltakerne mandag kveld.

Korona-avlysninger i Vesterålen Korona ble påvist i Vesterålen søndag, og nå avlyser Vesterålen skyttersamlag ungdomssamling og feltsamling i Bø kommende helg.

De har gjort en risikovurdering opp i mot folkehelseinstituttet sine råd angående store arrangement, og ser at det må gjøres store endringer på løpet for å kunne ivareta tiltak for smittespredning av koronaviruset.