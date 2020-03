Dette jobber politiet med

nyheter>>

Det har vært ei stille natt hos Politiet i Nordland, melder de mandag morgen.

Setermoen: Søndag kveld ved 18-tida fikk Troms politidistrikt melding om gnister og røyk fra et gatekjøkken. Nødetatene dro til stedet. Det visste seg å være tilløp til brann i et utvendig, låst sikringsskap. Seks personer ble kjørt til legevakta på Setermoen for sjekk etter at de muligens har pustet inn røyk.

Fosseng: Like etter klokka 18 søndag fikk politiet melding om en påkjørt elg ved E6, Fosseng Camping, i Bardu.

- Elgen er stygt skadet. Viltnemda er på stedet og tar seg av elgen. Mindre skader på personbil. Sørgående kjørefelt er midlertidig stengt. VTS er varslet, heter det fra Troms politidistrikt.