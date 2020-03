Her pantes det mest i hele fylket

nyheter>>

På Obs Harstad ble det i fjor pantet over 1,7 millioner flasker og bokser. Det plasserer butikken øverst i hele fylket. Tall fra Infinitum, selskapet som driver det norske pantesystemet, viser at Obs Harstads kunder pantet nøyaktig 1.743 273 bokser og flasker i 2019.

Ifølge en pressemelding fra Infinitum sier dagligvaresjef Johnny Henriksen, at det er lagt til rette for effektiv panting i butikken.

– Panteautomatene har en veldig god plassering i butikken, og er det aller første kundene kommer til, sier Henriksen.

Han mener at de to maskinene de har, også gir god kapasitet.

Norge har en svært høy innsamlings- og gjenvinningsandel på drikkevareemballasje. Alle flasker og bokser som samles inn blir resirkulert. I 2019 pantet nordmenn i underkant av 1,2 milliarder bokser og flasker. Som følge av det gikk 19 000 tonn plast og 9000 tonn aluminium til resirkulering.

– Vi nordmenn er blant de beste i verden til å pante. Gjennom panting sørger vi for at flasker og bokser resirkuleres og blir til nye produkter, i stedet for å bli kastet eller havne i naturen. Plastflasker og bokser er en viktig ressurs, og kan brukes som råstoff i ny drikkeemballasje om igjen mange ganger, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Harstad på topp

Totalt ble det pantet 46,6 millioner bokser og flasker i Troms i 2019.

På topplista for fylket finner vi Obs Harstad, etterfulgt av fire butikker i Tromsø: Eurospar Tomasjord, Eurospar Tromsdalen, Eurospar Kræmer supermarked, og Eurospar Kvaløysletta.

Disse fem butikkene fikk inn mest pant i Troms i 2019:

Obs Harstad: 1 743 273.

Eurospar Tomasjord: 1 691 134.

Eurospar Tromsdalen: 1 508 832.

Eurospar Kræmer supermarked: 1 352 868.

Eurospar Kvaløysletta: 1 279 575.