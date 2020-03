Slipper å ta regninga

nyheter>>

Søstrene tapte et søksmål mot Tysfjord kommune at harstadadvokaten var villig til å gjøre det helt uvanlige. Søstrene mener at kommunen ikke grep inn mot omfattende omsorgssvikt. De vokste opp med en alenemor som slet psykisk og barndommen var preget av kaos, alkoholisme og overgrep. Barnevernet og politiet ble varslet om at jentene ble utsatt for overgrep.

Kommunen ble altså frifunnet i Ofoten tingrett, men søstrene anket til Hålogaland lagmannsrett.