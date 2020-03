Kvinne (19) sendte amfetamin med hurtigbåten til Harstad

nyheter>>

Kvinnen, som ikke bor i Tromsø, var tiltalt i Nord-Troms tingrett for å ha oppbevart eller overdratt narkotika.

Tidlig en morgen i januar 2019 leverte kvinnen en veske til betjeningen på hurtigbåten som sto ved Havneterminalen, og var på vei til Harstad.

Vesken inneholdt 90 gram amfetamin, som skulle hentes av en person i Harstad.

Betjening fattet mistanke

I rettsdokumentene står det at betjeningen fattet mistanke om at vesken inneholdt narkotika, og varslet politiet som pågrep personen som hentet vesken da båten kom fram.

Kvinnen erkjente seg skyldig etter tiltalen, og forklarte at hun fikk oppdraget å levere vesken av personer hun hadde møtt. Hun fortalte til retten at hun ville få betaling for jobben.

Kvinnen ble funnet skyldig i Nord-Troms tingrett, og ble dømt til samfunnsstraff i 237 timer, subsidiært fengsel i åtte måneder. Hun må i tillegg betale saksomkostninger på 2000 kroner.