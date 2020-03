nyheter>>

Hvordan skal vi sikre at ungdommen gis mulighet til å peke retning og markere standpunkt i samfunnet? Hvorfor blir dette så viktig nå?

Fremskrevne tall om befolkningsutviklingen i Harstad viser store utfordringer med å sikre nok arbeidsdyktige mennesker til å fylle behovet for fremtidens arbeidskraft. Særlig viktig er dette innen helse og omsorg selv om det gjelder alle yrker både offentlig og privat.

Vi voksne trenger å vise at vi lytter til ungdommen og gir dem et talerør. Ungdommen er fremtiden vår. Hvem er mer meningsberettiget om hva som er viktig for ungdom en ungdommen selv?

I dag innfører flere kommuner rundt oss prøveordning for at ungdomsrådene skal kunne få fremme sak til kommunestyre. Ungdommen får da en stemme rett inn i kommunestyret og de får eie denne selv. Dermed unngår de at politiske partier «slår mynt» på ungdommens stemme ved å fremme ungdommens forslag. Ordningen er «ufarlig» ettersom kommunestyret er suveren. Et forslag fra ungdommen skal debatteres og deretter besluttes av de folkevalgte.

Torsdag forrige uke var samme forslag fremmet og behandlet i Harstad kommunestyre. Jeg tilhører Høyre og er glad for at partiet mitt var tydelig på at det var intern uenighet om hva som skulle vektes i saken da den ble debattert. Jeg støtte mine partifeller som mente at ungdommen burde vært gitt rett til å fremme forslag i kommunestyret som en prøveordning.

Ungdommen er i en særstilling sett i forhold til andre utvalg og kommunale råd. De fleste av ungdom som engasjerer seg er ikke er myndig og har ikke stemmerett eller kan sitte i kommunestyret som folkevalgt. Dette henger sammen med at mange av våre ungdommer må reise bort for å studere når treårig videregående skole avsluttes. Ungdommen har heller ikke levd et langt liv hvor de har etablert kontakter inn i politiske partier, noe som gjør at deres påvirkningskraft er begrenset.

Ungdommen er fremtiden og vi må gi dem en tydelig stemme i Harstad. Vi må tenke nytt og handle deretter for sammen klare å snu trenden i befolkningsutviklingen for Harstad kommune.