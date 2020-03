Nektet å oppgi personalia – anmeldes

nyheter>>

Sortland: Politiet anmelder mann i 20-årene for å nekte å oppgi personalia. Han var innblandet i en ordensforstyrrelse på et utested.

Bodø: Melding om feststøy fra privatadresse i Bodøsjøen. Politiet har vært på stedet. Beboere har fått pålegg om å dempe støynivået.

Stokmarknes: Politiet mottok melding om at to personer har slåss. Ikke pågående, og begge er oppegående. Den ene parten hadde tatt taxi til legevakten for å la seg undersøke.

Leknes: Politiet mottok en melding om en bil som kjørte med akematte på slep. Politiet har vært i kontakt med fører. To personer satt på akematten da bilen ble stanset. Fører fikk førerkortet beslaglagt. Han var i begynnelsen av 20-årene.

Sandnessjøen: Politiet mottok melding om flere involvert i slåsskamp på et hotellrom. Patruljen rykket ut til stedet og fikk roet situasjonen. To personer får seg en sjekk hos lege, og den ene hadde smerter i den ene hånden. Den fremstod som lettere skadet.

Ulsvåg: En personbil kjørte av veien på E6. To personer var i bilen, men ingen ble skadd. De involverte bestilte bilberging selv. Veien er nå åpen.

Alstadhaug: Patruljen har skrevet ut et forenklet forelegg til en fører som kjørte med tåkelys. Føreren var i slutten av tenårene.

Fauske: Utrykningspolitiet har stanset fører som mistenktes for ruspåvirket kjøring. Bevissikring utført og anmeldese blir opprettet. Fører var en mann i 30-årene.