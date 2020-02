Forsvarbygg med nytt pilotprosjekt: – De som ferdes i området varsles nå på en langt mer sikker måte

nyheter>>

Forsvarsbygg har utviklet et nytt digitalt varslingssystem i samarbeid med Forsvaret i skyte- og øvingsfeltet i Sørlia i Harstad, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding. Årsaken er at offentligheten skal sikres med god og synlig informasjon når Forsvaret har skarpskyting i feltet.

Det er nå satt opp digitale varslingsmaster rundt skytefeltet. Varslingen aktiveres og kontrolleres via en app. Ifølge Forsvarsbygg er det satt opp nye infoskilt ved mastene og typiske ferdselsveier inn i skytefeltet.

– Varslingen er effektiv og vi sparer mye tid og mannskap. Før måtte vi til fots eller på snøscooter til hver mast rundt hele feltet for å heise blåsene, skriver skytefeltoffiser Mats Brodtkorb ved skytefeltadministrasjonen på Trondenes, ifølge pressemeldingen.

– Testingen vil gi svar på eventuelle justeringer av løsningen, for en best mulig effektiv varsling avfeltet. Tiden med den gamle varslingen med rød blåse som heises opp i en flaggstang er over i Sørlia skyte- og øvingsfelt.

Utviklet på Trondenes

Teknologien som nå testes ut, er en prototype som er utviklet på Trondenes.

– Teknologien har vært der lenge. Det har handlet om å sette de ulike tekniske løsningene sammen slik at de tjener behovene. Løsningen og monteringsarbeidet av varslingsmastene er et resultat av et tett samarbeid mellom Forsvaret, Forsvarsbygg og en lokal leverandør, heter det i pressemeldingen.

– De som ferdes i området, enten det er på sommer eller vinter, varsles nå på en langt mer sikker måte når det er skarpskyting i feltet,

Løsningen er også blitt presentert for alle Forsvarsbyggs skytefeltansvarlige i hele landet.

– Vi har allerede fått forespørsel fra vår kollega i Porsanger i Finnmark om lån av ei mast hos oss for testing i Halkavarre, skriver Eigil Høgmo, leder for skyte- og øvingsfeltene i region Hålogaland.