En bilfører sovnet bak rattet og kjørte i grøfta i Kanebogen i Harstad natt til lørdag. Det melder Troms politidistrikt klokken 06.29. Det oppstod ingen personskader og heldigvis for føreren heller ikke noen materielle skader. En sak har dog blitt opprettet etter hendelsen.

I Harstad var det også en beruset mann i 30-årene som nektet å forlate et utested i sentrum. Vedkommende var aggressiv og ute av stand til å ta vare på seg selv. Mannen ble følgelig innsatt i drukkenskapsarresten.

Også to berusede personer ble bortvist fra Harstad sentrum. Den ene var en beruset kvinne i 50-årene som nektet å forlate et utested. Den andre var en mann i 40-årene som satte seg opp mot patruljen.

Dette er de øvrige hendelsene i Troms og Nordland natt til lørdag:

Tromsø: Overstadig beruset kvinne i 20-årene hentet på en privat adresse. Var ikke i stand til å gjøre rede for seg selv. Hentet av ambulanse og ivaretas av helsevesenet.

Bergneset: En bilfører forsøkte å unndra seg kontroll ved å stikke av fra en patrulje. Bilen ble senere funnet parkert med fører sovende bak rattet. Anmeldes for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand samt for å ha unnlatt å stoppe for kontroll. Beslag av førerkort.

Tromsø: Beruset kvinne i 40-årene hentet på legevakten. Var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Kjørt hjem til samboer som vil ivareta henne,

Tromsø: Beruset kvinne i 20-årene innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Ikke i stand til å ta vare på seg selv og ingen andre plasser å gjøre av seg i Tromsø.

Andselv: Melding fra patruljen om at det var et slagsmål med fire involverte personer på et utested i 02.30-tiden i natt. En av partene skal ha blitt påført en kul i panna. Ingen av partene ønsket å anmelde forholdet.

Tromsø: Mann i 20-årene skal ha blitt slått i hodet utenfor et utested. Vedkommende skal ha falt og slått hodet i bakken etter at han ble slått. Blør fra kutt i hodet og har kul i panna. Ivaretas av ambulanse. Ukjent gjerningsmann.

Tromsø: Mann i 20-årene skal ha blitt slått ned utenfor et utested i sentrum. Fornærmede skal ha vært bevisstløs men kviknet til. Blir sjekket av ambulanse på stedet. Politiet har søkt etter gjerningspersonen i sentrum.

Tromsø: Beruset mann i 20-årene funnet sovende i et parkeringsanlegg på Håpet. Kjørt hjem til bopel.

Finnsnes: Overstadig beruset kvinne i 30-årene funnet liggende på bakken i sentrum. Hun ble kjørt til legevakten.

Tomasjord: Klager fra naboer på høy musikk fra en bolig. Patrulje var på stedet og ba vedkommende dempe musikken. Før patruljen rakk å forlate stedet var det full musikk igjen. Patruljen tok med seg strømledningen til stereoanlegget for gjenopprette natteroen i nabolaget.

Tromsø: Beruset mann i 20-årene som nektet å betale for maten ved et gatekjøkken i sentrum er bortvist fra spisestedet resten av natten.

Finnsnes: En moped med passasjer stanset. Mopeden var kun registrert for én person. Fører ilagt forenklet forelegg.

Tromsø: Beruset kvinne i 20-årene plukket opp fra et fortau i sentrum. Var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Kjørt til legevakten.

Langnestunellen: Politiet har fått mange meldinger om fire fotgjengere i Langnestunellen. Politiet har vært på stedet og sendt de ut av tunellen igjen.

Tromsø: Gutt i slutten av tenårene anmeldes for bruk av narkotika. Sak opprettet.

Tromsø: Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll på Tverrforbindelsen. Politiet har utferdiget åtte forenklede forelegg for fart. Høyeste målte hastighet var 82 km/t i en 60-sone. Det ble også utferdiget seks forenklede forelegg for ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon.

Tromsø: Beruset mann i 30-årene avlevert på politistasjonen av en taxi. Var ikke i stand til å fortelle hvor han skulle. Innsatt i drukkenskapsarrest.

Tromsø: Mann i 20-årene innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. Var aggressiv, truende og utagerende mot vektere. Anmeldes for ordensforstyrrelse.

Tromsø: To berusede personer i slutten av tenårene innbrakt og innsatt i drukkenskapsarrest. En av disse anmeldes for å ikke ha etterkommet pålegg fra politiet.

Tromsø: Mann, 20, funnet liggende i en snøskavl. Beruset, innsatt i arrest.

Mosjøen: Kl 00.25 fikk politiet melding om en beruset dame i en taxi som ikke ville gjøre opp for seg. Etter at politiet kom til stedet ordnet det seg og sjåfør fikk betaling.

Narvik: Kl. 01.57 fikk politiet melding om en gjest som kranglet med vaktene på et utested. Gjesten sendt hjem sammen med kompiser.

Mo i Rana: Politiet kom over en person som urinerte på offentlig sted. Personen vedkjente seg sine synder og vil bli presentert et forelegg.

Bodø: Kl 03.52 kom en politipatrulje over en person som urinerte på offentlig sted. Personen blir anmeldt og kan forvente seg et forelegg.

Melbu: Politiet mottok melding om en brann i en bolig på Melbu. Boligen det var tale om var et eldre og ubebodd bolighus. Huset var totalskadd. Brannvesenet begynte straks slukking av brannen. Politiet hadde ikke noen opplysninger som tilsa at det skulle ha befunnet seg noen personer i huset. Politiet starter etterforskning.