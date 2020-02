Lang venteliste for å få fastlege: –Det er selvfølgelig helt uholdbart, sier ny kommuneoverlege

nyheter>>

Harstad Tidende meldte i august 2018 om god legedekning ved ETS Medisinske senter, blant annet på grunn av en vellykket ordning med flere leger i såkalt Nordsjø-turnus.

Den positive utviklinga har imidlertid ikke fortsatt. Ventelistene for å få fastlege blir stadig lengre, og mange innbyggere i de to kommunene gir uttrykk for misnøye.