Frykter lang omvei med fly fra Evenes: – En særdeles trist dag

Han er seksjonsleder i Forsvarsbygg Harstad, mens hun er regionsjef for Hålogaland.

– Man skal være forsiktig med å bruke ordet med katastrofe, men for alle som reiser er det særdeles uheldig for å si det forsiktig, sier Trond Eliassen i Forsvarsbygg.

Det sier han etter at det mandag ble kjent at Widerøe legger ned sine ruter fra Evenes til Bodø og Andenes. På landsbasis legger flyselskapet ned 4000 avganger på kortbanenettet i året over hele landet. Årsaken er at lønnsomheten for driften av kommersielle kortbaneruter er under hardt press.

– Dramatisk

Eliassen er en av mange som reiser hyppig til Bodø via Evenes i jobbsammenheng. Georgsen bruker rutene med Widerøe på Andenes, og Evenes - Bodø ruta.

Forsvarsbygg er aktive brukere av flyrutene, for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde den bygningsmassen vi har ansvaret for. Det vil være veldig tungtvint å måtte reise via Gardermoen, for eksempel. Vi gjennomfører selvfølgelig en del møter over videofon, men forvaltning av eiendommene krever også tilstedeværelse, sier Georgsen.

Så får vi vente å se hva som blir utfallet av denne saken, slutter hun.

Særlig Widerøe-flyene som har gått etter en arbeidsdag i 15-tiden, omtaler han som svært gunstig.

– Vi har prosjekter i Bodø som gjør at vi er avhengig av å reise dit. Det er dramatisk for all samhandling, og at de gjør dette på relativt kort varsel. Samhandlingen mellom oss og Bodø blir mye tyngre enn den er vært.

– Må bli via Oslo

Eliassen frykter nå at all reising til Bodø må gå via Oslo og Tromsø.

– Å reise til bodø nå må bli via Oslo. Kanskje kan en reise via Tromsø eller kjøre til Stokmarknes, sier han.

– For alle som er avhengig av å reise til Bodø så er dette en særdeles trist dag når det gjelder kommunikasjon. I praksis vil det å legge møter til Bodø bli vanskelig og ta så langt tid.