- Fikk forsikringer om at Harstad ikke var berørt

nyheter>>

Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal sier at hun torsdag ikke har fått satt seg godt nok inn i nyheten om at Tine vurderer å flytte meieri og sentrallager i Harstad nærmere E6.

- Men da vi for omtrent 5 måneder siden fikk høre at Tine skulle omorganisere, sjekket vi om dette skulle berøre Harstad. Vi fikk forsikring om at det ikke skulle skje, sier Opsal.