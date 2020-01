En magisk aften!

nyheter>>

Svaret kan ikke være annet enn et stort og rungende ja. Milevis fra sirkusrocken som Kaizers Orchestra leverte, og et godt stykke unna det han leverte som soloartist med band i Bakgaarden, så dukker herren Jan-Ove opp. Alltid ulastelig kledd, konsert skal være en fest, og da kler man seg for fest. På en smakfull scene, som elegant bygger oppunder tanken om forne dagers kabareter i mer eller mindre mørke bakgater. Samtidig ga scenen klare pekere tilbake til tiden med Kaizers.

Selvsikker og trygg

Selvsikkerheten til Jan-Ove bærer han frem, han vet hva han kan, han vet det holder mål, og dette gjør at han slipper seg løs. Med så enkel instrumentering, er det heller ingen fare for at tekstene drukner i musikken, og man får med seg innholdet i disse. Samtidig er han en flink formidler, både gjennom det tekstmessige, og ikke minst gjennom små anekdoter mellom melodiene.