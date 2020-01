Her følger du innebandyklubbens oppgjør mot NOR 92

nyheter>>

10.31: 5-2. Målskårer Philip William Kämpe. Assist Jakob Grøstad

04.06: 4-2. Målskårer Eirik Oseth. Assist Philip William Kämpe

00.00: Andre periode startet

20.00: Pause og første periode ferdig

18.08: 3-2. Mål for NOR 92. Målskårer Antti Suoraniemi. Assist Per Axel Wallin

16.42: 2-2. Målskårer Tuomo Manninen. Assist Mika Petteri Heikurainen

15.15: To minutter utvisning for Kristian Braathen Becher fra NOR 92

08.17: 2-1. Harstad innebandyklubbs første mål skåret av Toms Niedre. Assist Daniel Olav Palmer

07.57: 2-0. Målskårer Erik Thingnes. Assist Philip William Kämpe

05.12: Hjemmelaget tar ledelsen 1-0. Målskårer Jørgen Nilsen Ripel. Assist Per Axel Wallin

00.00: Kamp og første periode startet