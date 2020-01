Gikk amok inne på bensinstasjon

nyheter>>

Fauske: En mann gikk amok inn på en bensinstasjon. Han skadet mye av interiøret, kom med trusler mot ansatte og kunder, samt tømte et brannslukningsapparat på stedet. Hendelsen førte til store skade på bensinstasjonen. Politiet rykket ut til stedet og pågrep mannen.

- Politiet oppretter sak og etterforsker saken videre, melder Politiet i Nordland klokken 07.05 lørdag.

Tromsø: En beruset utenlandsk turist ble innbragt og satt i arrest etter en ordensforstyrrelse i sentrum.

Tromsø: Politiet ble tipset om en person som lå på en utstikkerbrygge nær sentrum. Vedkommende ble hentet av politiet og satt i drukkenskapsarrest. Han var meget beruset og klarte ikke gjøre rede for hvilken båt han var mannskap på.

Ånstadsjøen, Vesterålen: Etter tips fra publikum har politiet stanset en mann i slutten av 40-årene, siktet for å føre bil i påvirket tilstand. Politiet oppretter sak, og har i den anledning midlertidig beslagt førerkortet. Politiet vil nå etterforske saken videre.

Mo i Rana: En politibetjent ble slått i ansiktet under et ordensoppdrag. Mistenkte, en dame i 30-årene, ble innbragt til politistasjonen og anmeldt for vold mot en offentlig tjenestemann. Politibetjenten ble ikke skadd i hendelsen.

Sortland: Patruljen har stanset en bil hvor føreren ikke hadde gyldig førerkort. Mann i 20-årene anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort.