Veien ble stengt klokken 12.49. Trafikkoperatør Martin Engan ved Vegtrafikksentralen for Nord-Norge forteller til Fremover at dette har skjedd ved Pettersenbakken. De har fått opplyst at det er et vogntog som har fått problemer. Engan opplyser klokken 13 at bilberger er på tur til stedet.