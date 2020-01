nyheter>>

Upolitisk nestleder Dan Solberg og leder Oda Moen i Harstad Natur og ungdom har blitt valgt til leder og nestleder i fylkesstyret til organisasjonen.

– Det er ei stor tillitserklæring vi har fått. Vi skal jobbe beinhardt gjennom året slik at alle lokallag fortsetter å utvikle seg i positiv retning. I tillegg skal vi sørge for at fylkeslagene holder sammen. Jeg er stolt av at så mange ungdommer stemte på oss, sier Solberg.