SISTE: Oppgraderer farevarselet i nord

nyheter>>

Torsdag ettermiddag sendte meteorologene ut oransje farevarsel for svært kraftige vindkast, gjeldende for torsdag ettermiddag og kveld. Det er observert sterk storm og vindkast på 38 meter per sekund på Hekkingen utenfor Kvaløya i Tromsø klokken 11 torsdag.

Det ventes vindkast på 35-40 meter per sekund torsdag. Området med den kraftigste vinden beveger seg nordover og vil torsdag ettermiddag og tidlig kveld ligge over Nord-Troms og sørlige deler av Vest-Finnmark. Utpå kvelden minsker vinden, skriver meteorologene på met.no.

Harstad rammes ikke av den vestlige stormen i samme grad. Her er det meldt "bare" stiv kuling, 14 m/s fra vest.

Hurtigbåten er innstilt Hurtigbåten Harstad-Tromsø er innstilt begge veier torsdag morgen.

Kansellerte hurtigbåter

På grunn av været er både hurtigbåtlinjene 2 og 3 innstilt torsdag, som da går til henholdsvis Finnsnes/Harstad og Skjervøy. På Facebook skriver Troms fylkestrafikk at det ikke vil ikke bli satt opp buss for båt.

Det ble først sendt ut to farevarsel på gult nivå for Troms for torsdagen, både for kraftige vindkast og høy vannstand.

Gult nivå er det laveste på en skala med tre nivåer. Meteorologene anbefaler å sikre løse gjenstander og unngå ferdsel på utsatte steder. Like etter klokken 13 ble det altså oppjustert til oransje nivå for Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark.

Det er meldt forbigående vestlig liten storm utsatte steder, først i vest. Vindkast på omkring 30 m/s kan forekomme heter det i varselet som gjelder fra klokka 06.00 torsdag.

Mye nedbør

Varsel for strekningen Hekkingen-Grense Jakobselv: Torsdag ventes det i Nord-Troms og Finnmark høy vannstand, estimert til 60-75 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, i kombinasjon med høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste torsdag ettermiddag.

I tillegg er det ventet en mye nedbør i form av regn/sludd gjennom store deler av dagen.

Også onsdagens avgang fra Tromsø klokka 19.20 til Skjervøy ble innstilt på grunn av værforholdene.