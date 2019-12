Ramona Lind hjemme på Sortland: Ett år uten Charlie

nyheter>>

Mandag 7. januar 2019, rundt klokken 13.30, var Ramona Lind ute i låven hjemme på Sortland. Hun hadde ikke tatt med seg mobilen ut da hun skulle hente ved, og hørte derfor heller ikke telefonen da sønnen Charlie Dan Lind (22) ringte.

De hadde snakket sammen flere ganger etter at han hadde kjørt fra Vesterålen denne morgenen: Ramona var bekymret for at han skulle kjøre til Tromsø på vinterglatte veier.