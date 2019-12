Gamle ungdomshuset på Elgsnes i full fyr

nyheter>>

Det er det tidligere ungdomshuset på Elgsnes som brenner. Eier opplyser at det ikke skal være personer i bygget.

– Brannvesenet lar bygget brenne ned. Politiet starter etterforskning, melder politiet på Twitter klokken 22.51.

Det var klokken klokken 22.29 Troms politidistrikt meldte om at nødetatene rykker ut etter melding om brann i bygning på Elgsnes.

Harstad Tidende-journalist Kjell Magne Angelsen sier at politiet har snakket med folk som stoppet langs veien. I tillegg observerte han en Hålogaland kraft-bil i retning det tidligere ungdomshuset.

– Det er mye røyk i området, og folk blir bedt om å trekke unna plassen på grunn av at brannvesenet rigger seg til. Jeg så også noe som med stor sannsynlighet var en drone, sier Angelsen.

I Facegruppa Harstad skriver en at det var lyd fra fyrverkeri i området.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer, sier at det er for tidlig i etterforskningen til at politiet kan konkludere med hva som er brannårsaken.

– Foreløpig har ikke politiet opplysninger som underbygger at bygningen er påtent, sier han.

Politiet fikk melding om brannen klokken 22.07.

Bygget har stått tomt i 14 år og har jevnlig blitt utsatt for hærverk.

Harstad Tidende oppdaterer saken.