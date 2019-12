NVE har sendt ut varsel om flom-, jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå

Det ventes fortsatt store mengder regn og stor snøsmelting over store deler av Nordland, Vestlandet og Trøndelag søndag og mandag. NVE har blant annet utstedt et varsel om jordskredfare (jord-, sørpe- og flomskred) på oransje nivå for deler av Vestlandet.